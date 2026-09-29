$!Balean a un hombre en el Infonavit Playas de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre fue atacado a balazos la tarde de este lunes en inmediaciones del Infonavit Playas, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La víctima fue identificada como Luis Daniel “N”, de 29 años de edad.

La agresión fue reportada a las autoridades alrededor de las 15:00 horas, en un local comercial ubicado sobre la avenida De Las Torres, casi esquina con la avenida El Delfín.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, sujetos armados se acercaron al hombre, quien se encontraba sentado en una banqueta, y le dispararon en al menos tres ocasiones.