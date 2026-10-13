$!Balean a un hombre en la calle México, casi esquina con Paseo Claussen, en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN.- Dos hombres fueron atacados a balazos cuando se encontraban en la calle México 68, casi esquina con Paseo Claussen, en el Centro de Mazatlán.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:30 horas de este martes 13 de octubre a unos metros de la Playa Norte.

Uno de los heridos fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja a recibir atención médica, policías municipales a bordo de motocicletas y militares en una camioneta escoltaron la ambulancia.

Mientras que el segundo agredido logró llegar hasta la zona de urgencias de la Unidad Médica Número 45 del IMSS, cercana al lugar del ataque.