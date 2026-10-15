$!Balean a un hombre en la Colonia El Mirador, en Culiacán

CULIACÁN._ Un albañil de 33 años, llamado José Guadalupe, resultó herido tras ser atacado a balazos en calles de la Colonia El Mirador, al norte de Culiacán.
La agresión ocurrió aproximadamente a las 19:40 horas de este jueves 15 de octubre, en el cruce del Bulevar Pedro Anaya con la Calle Leo.
La víctima habría sido agredida por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes efectuaron disparos con arma larga.
En el lugar fue localizada la persona afectada, que fue atendida por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y trasladado de urgencia a un hospital de Culiacán.
La escena del crimen fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano ante el hallazgo de casquillos percutidos sobre la vía pública.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de Fiscalía General del Estado se apersonaron para desplegar las diligencias correspondientes.