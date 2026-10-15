$!Balean a un hombre en la Colonia El Mirador, en Culiacán

CULIACÁN._ Un albañil de 33 años, llamado José Guadalupe, resultó herido tras ser atacado a balazos en calles de la Colonia El Mirador, al norte de Culiacán.

La agresión ocurrió aproximadamente a las 19:40 horas de este jueves 15 de octubre, en el cruce del Bulevar Pedro Anaya con la Calle Leo.

La víctima habría sido agredida por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes efectuaron disparos con arma larga.