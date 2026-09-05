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Violencia

Balean a un hombre en la Colonia Felipe Ángeles, en Culiacán

El ataque ocurrió durante la tarde de este sábado sobre la Calle Manuel Gutiérrez Nájera; la víctima fue trasladada a un hospital en un vehículo particular
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/09/2026 16:59
05/09/2026 16:59

CULIACÁN._ Un hombre fue herido a balazos la tarde de este sábado en la Colonia Felipe Ángeles, al norte de Culiacán, por un civil armado.

El ataque fue reportado alrededor de las 15:30 horas sobre la Calle Manuel Gutiérrez Nájera, en el cruce con Constituyentes Natividad Macías.

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De acuerdo con los reportes, en el lugar se registró una agresión con arma de fuego contra un hombre, quien quedó herido tras recibir varios disparos.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un hospital a bordo de un vehículo particular para recibir atención médica.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre ni su estado de salud.

Tampoco se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con la agresión.

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