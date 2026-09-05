$!Balean a un hombre en la Colonia Felipe Ángeles, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue herido a balazos la tarde de este sábado en la Colonia Felipe Ángeles, al norte de Culiacán, por un civil armado. El ataque fue reportado alrededor de las 15:30 horas sobre la Calle Manuel Gutiérrez Nájera, en el cruce con Constituyentes Natividad Macías.

De acuerdo con los reportes, en el lugar se registró una agresión con arma de fuego contra un hombre, quien quedó herido tras recibir varios disparos. Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un hospital a bordo de un vehículo particular para recibir atención médica.