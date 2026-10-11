Balean a un hombre en la colonia Francisco I. Madero, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue hospitalizado por heridas de arma de fuego, tras un ataque en calles de la colonia Francisco I. Madero.

El ataque armado se reportó a las 12:50 horas, sobre la calle Plan de Guadalupe de la mencionada colonia.

Disparos de arma de fuego alertaron a los vecinos del sector y luego de reponerse del susto, salieron a la calle y descubrieron al hombre herido que solicitaba ayuda.

Policías municipales llegaron al lugar y tras confirmar el reporte de la persona herida, solicitaron una ambulancia para que recibiera atención médica.

Socorristas de Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y luego de contener una hemorragia, lo trasladaron a un hospital.

La zona del ataque quedó a resguardo de policías municipales y de elementos del Ejército.