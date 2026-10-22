$!Balean a un hombre en la Colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un nuevo ataque armado registrado entre callejones de la Colonia Gabriel Leyva dejó un hombre herido de bala. El reporte se emitió a las 18:10 horas de este jueves 22 de octubre en el cruce de los callejones Miguel Hidalgo y Álvarez.

Según versiones, hombres armados a bordo de una motocicleta ingresaron a la zona y, tras perseguir a su víctima, le dispararon en varias ocasiones para de inmediato darse a la fuga. El joven resultó con tres impactos de proyectil de arma de fuego: uno en su brazo derecho y los otros dos en cada pierna.