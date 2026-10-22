$!Balean a un hombre en la Colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un nuevo ataque armado registrado entre callejones de la Colonia Gabriel Leyva dejó un hombre herido de bala.
El reporte se emitió a las 18:10 horas de este jueves 22 de octubre en el cruce de los callejones Miguel Hidalgo y Álvarez.
Según versiones, hombres armados a bordo de una motocicleta ingresaron a la zona y, tras perseguir a su víctima, le dispararon en varias ocasiones para de inmediato darse a la fuga.
El joven resultó con tres impactos de proyectil de arma de fuego: uno en su brazo derecho y los otros dos en cada pierna.
Tras el ataque fue trasladado por familiares al hospital de Cruz Roja y desde ahí fue llevado en ambulancia hacia otro nosocomio, escoltado por policías municipales.
El herido se identificó como Brayan “N”, del cual no hay datos sobre su edad.