$!Balean a un hombre en la colonia Montuosa, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos a las afueras de una marisquería ubicada en la colonia Montuosa, la tarde de este jueves.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre la calle Corona, casi esquina con Segunda, donde la víctima, identificada como José Alberto “N”, de 43 años y vecino de la colonia Gabriel Leyva, se disponía a ingresar al establecimiento cuando fue agredido por dos hombres que viajaban en una motocicleta. Tras dispararle en repetidas ocasiones, los responsables huyeron del lugar.