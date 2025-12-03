$!Balean a un hombre en la colonia Renato Vega Alvarado, al sur de Culiacán

Un ataque armado dejó herido de bala a un hombre identificado como César Geovanni, de 42 años de edad, en la colonia Renato Vega Alvarado, al sur de Culiacán.

La agresión a balazos ocurrió sobre la Calzada de las Torres, cerca de la calle Límite, alrededor de las 15:15 horas de este miércoles.