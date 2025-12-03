$!Balean a un hombre en la colonia Renato Vega Alvarado, al sur de Culiacán

Un ataque armado dejó herido de bala a un hombre identificado como César Geovanni, de 42 años de edad, en la colonia Renato Vega Alvarado, al sur de Culiacán.
La agresión a balazos ocurrió sobre la Calzada de las Torres, cerca de la calle Límite, alrededor de las 15:15 horas de este miércoles.
Según información recabada en el lugar, tras el ataque la víctima se refugió en un domicilio cercano, en donde fue atendido por las autoridades.
En primer momento, personal del Ejército Mexicano auxilió al varón, y posteriormente llegó la Cruz Roja Mexicana para llevarlo hacia un hospital.
En la escena quedaron regados varios casquillos percutidos durante el crimen, y la zona fue acordonada por los militares para preservar los indicios.