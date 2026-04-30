Seguridad
|
Violencia

Balean a un hombre en la colonia República Mexicana en Culiacán

Juan Enrique, de 35 años, fue atacado por sujetos armados mientras caminaba por la zona y fue trasladada por sus familiares a un centro de salud
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/04/2026 19:51
30/04/2026 19:51

Un hombre resultó herido de bala la tarde-noche de este jueves en la colonia República Mexicana, luego de ser agredido por sujetos a bordo de dos vehículos.

El lesionado fue identificado como Juan Enrique “N”, de 35 años de edad, vecino del sector.

$!Balean a un hombre en la colonia República Mexicana en Culiacán

Fue trasladado por familiares hacia un centro de salud, desconociéndose hasta el momento su parte médico.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 18:45 horas, sobre la calle Nardo, entre las calles Soberanía y Nacionalismo, cuando la víctima caminaba sobre la banqueta rumbo a su casa.

$!Balean a un hombre en la colonia República Mexicana en Culiacán

Agentes de la Policía Municipal de Culiacán y el Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y acordonaron la zona.

Las autoridades de seguridad se mantienen a la espera de que Fiscalía General del Estado llegue a recabar indicios y procesar el área para las investigaciones.

$!Balean a un hombre en la colonia República Mexicana en Culiacán
#Violencia
#Ataque a balazos
#Heridos de Bala
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube