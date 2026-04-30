$!Balean a un hombre en la colonia República Mexicana en Culiacán

Un hombre resultó herido de bala la tarde-noche de este jueves en la colonia República Mexicana, luego de ser agredido por sujetos a bordo de dos vehículos. El lesionado fue identificado como Juan Enrique “N”, de 35 años de edad, vecino del sector.

Fue trasladado por familiares hacia un centro de salud, desconociéndose hasta el momento su parte médico. Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 18:45 horas, sobre la calle Nardo, entre las calles Soberanía y Nacionalismo, cuando la víctima caminaba sobre la banqueta rumbo a su casa.