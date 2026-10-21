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Violencia

Balean a un hombre en la Colonia Revolución de Culiacán

La persona herida la noche de este miércoles en la Calle Viviano Dávalos fue trasladada a un hospital en estado delicado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/10/2026 23:52
21/10/2026 23:52

CULIACÁN._ Un ataque a balazos registrado durante la noche de este miércoles, en la Colonia Revolución, dejó como saldo un hombre herido al suroriente de Culiacán.

Los hechos ocurrieron en la Calle Viviano Dávalos, entre Fray Bernardo de Balbuena y la Avenida Manuel Estrada, cerca del Bulevar Agricultores.

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Elementos militares confirmaron el acontecimiento tras atender un reporte de disparos aproximadamente a las 22:00 horas del 21 de octubre.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al auxilio y atendieron a la víctima sobre la vía pública, y luego se lo llevaron a un hospital en estado delicado.

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En la escena quedaron rastros de sangre de la persona, así como casquillos percutidos de arma de fuego.

El sitio, así como los indicios localizados, quedaron a disposición de Fiscalía General del Estado para la indagatoria del hecho.

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