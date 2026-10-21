$!Balean a un hombre en la Colonia Revolución de Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque a balazos registrado durante la noche de este miércoles, en la Colonia Revolución, dejó como saldo un hombre herido al suroriente de Culiacán. Los hechos ocurrieron en la Calle Viviano Dávalos, entre Fray Bernardo de Balbuena y la Avenida Manuel Estrada, cerca del Bulevar Agricultores.

Elementos militares confirmaron el acontecimiento tras atender un reporte de disparos aproximadamente a las 22:00 horas del 21 de octubre. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al auxilio y atendieron a la víctima sobre la vía pública, y luego se lo llevaron a un hospital en estado delicado.