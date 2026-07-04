$!Balean a un hombre en la Lombardo Toledano, en Culiacán; militares lo trasladan a hospital

Un hombre fue agredido a tiros durante el mediodía de este sábado 4 de julio, por las calles de la colonia Vicente Lombardo Toledano, en la zona norte de Culiacán.
El ofendido no ha sido identificado, y según testigos, se trata de un hombre de entre 35 y 40 años que llegó a visitar a otras personas, ya que no sería vecino del sector.
El ataque ocurrió alrededor de las 13:50 horas por la calle Rey Baltasar, entre la calle privada Rey Baltazar y Profesor Antonio Serrano.
De acuerdo con información en el sitio, el hombre fue baleado después de bajar de un vehículo frente a una vivienda, en la cual se localizaron casquillos percutidos esparcidos por la banqueta.
El reporte fue atendido por personal del Ejército Mexicano, que trasladaron al herido hacia un hospital a bordo de una ambulancia de sanidad militar.
Efectivos en el lugar dieron parte a la Fiscalía General del Estado, para que acuda a recabar las evidencias para integrar la carpeta de investigación.