$!Balean a un hombre en la Lombardo Toledano, en Culiacán; militares lo trasladan a hospital

Un hombre fue agredido a tiros durante el mediodía de este sábado 4 de julio, por las calles de la colonia Vicente Lombardo Toledano, en la zona norte de Culiacán.

El ofendido no ha sido identificado, y según testigos, se trata de un hombre de entre 35 y 40 años que llegó a visitar a otras personas, ya que no sería vecino del sector.

El ataque ocurrió alrededor de las 13:50 horas por la calle Rey Baltasar, entre la calle privada Rey Baltazar y Profesor Antonio Serrano.