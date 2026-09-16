$!Balean a un hombre en la periferia de Villa Unión; lo trasladan grave a un hospital

MAZATLÁN._ A las afueras de Villa Unión, un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego; fue trasladado y hospitalizado.
El ataque armado se reportó a las 16:18 horas, en una vivienda ubicada a la salida sur de la sindicatura de Villa Unión.
Al parecer, hombres armados llegaron hasta el domicilio de su víctima y le dispararon en seis ocasiones, para de inmediato darse a la fuga.
Policías municipales llegaron al lugar alertados por las detonaciones y al ver al hombre caído solicitaron una ambulancia.
Paramédicos de Bomberos Veteranos Villa Unión brindaron los primeros auxilios al hombre herido y lo trasladaron de urgencia a un hospital.
La zona quedó acordonada y resguardada por los municipales y elementos federales.