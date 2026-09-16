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Violencia

Balean a un hombre en la periferia de Villa Unión; lo trasladan grave a un hospital

Hombres armados llegaron hasta el domicilio de su víctima y le dispararon en seis ocasiones
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
16/09/2026 17:36
16/09/2026 17:36

MAZATLÁN._ A las afueras de Villa Unión, un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego; fue trasladado y hospitalizado.

El ataque armado se reportó a las 16:18 horas, en una vivienda ubicada a la salida sur de la sindicatura de Villa Unión.

Al parecer, hombres armados llegaron hasta el domicilio de su víctima y le dispararon en seis ocasiones, para de inmediato darse a la fuga.

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Policías municipales llegaron al lugar alertados por las detonaciones y al ver al hombre caído solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Bomberos Veteranos Villa Unión brindaron los primeros auxilios al hombre herido y lo trasladaron de urgencia a un hospital.

La zona quedó acordonada y resguardada por los municipales y elementos federales.

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