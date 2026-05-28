$!Balean a un hombre en muletas mientras barría en la Colonia La Lima, en Culiacán

Luis Enrique, de aproximadamente 50 años, fue atacado a balazos la tarde de este jueves mientras barría por la banqueta en la Colonia La Lima, al oriente de Culiacán. El atentado ocurrió sobre la Calle Josefa Ortiz de Domínguez, esquina con la Calle Libra o Calle Número 3, cerca de las 15:40 horas de este 28 de mayo; en los hechos, el hombre fue atacado con aproximadamente seis disparos de arma de fuego.

Entre sus heridas visibles, se pudo apreciar que tenía lesiones por impactos de bala en el abdomen. Al ser atacado por la Calle José Ortiz de Domínguez, salió corriendo en busca de refugio hacia la Calle Libra, en donde fue encontrado por personal militar y paramédicos de Cruz Roja Mexicana.