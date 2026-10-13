$!Balean a un hombre en Rinconada del Valle, Mazatlán; la vivienda fue escenario de un triple homicidio

MAZATLÁN. _ Un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego en una vivienda ubicada cerca del fraccionamiento Rinconada del Valle, en Mazatlán, donde la noche del pasado 3 de septiembre fueron asesinados dos hombres y una mujer.

El ataque se registró alrededor de las 11:15 horas, en un inmueble situado a la orilla de un arroyo que delimita con el fraccionamiento.