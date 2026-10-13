$!Balean a un hombre en Rinconada del Valle, Mazatlán; la vivienda fue escenario de un triple homicidio

MAZATLÁN. _ Un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego en una vivienda ubicada cerca del fraccionamiento Rinconada del Valle, en Mazatlán, donde la noche del pasado 3 de septiembre fueron asesinados dos hombres y una mujer.
El ataque se registró alrededor de las 11:15 horas, en un inmueble situado a la orilla de un arroyo que delimita con el fraccionamiento.
Vecinos del sector reportaron las detonaciones de arma de fuego, pero no lograron identificar el vehículo en el que huyeron los agresores. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a un hombre con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.
Siguiendo el protocolo, los agentes solicitaron el apoyo de una ambulancia. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a la víctima y la trasladaron de urgencia a un hospital.
La zona fue acordonada para preservar posibles evidencias, mientras personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.