Balean a un hombre en una llantera de la colonia Ampliación Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre resultó con heridas por proyectil de arma de fuego tras ser atacado por un grupo armado cuando se encontraba en una llantera ubicada sobre la calle Bahía Quino y Heliotropo, en la colonia Ampliación Flores Magón.

De acuerdo a los primeros reportes, sujetos armados se detuvieron frente a la llantera y dispararon contra la víctima, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

El lesionado fue atendido en el lugar por paramédicos de Bomberos Veteranos de Mazatlán, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar acudieron policías municipales y elementos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.