Seguridad
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Violencia

Balean a un hombre en una plaza comercial de la Marina Mazatlán y muere camino al hospital

Hombres armados dispararon contra la víctima cuando se disponía a abordar un automóvil; aunque escapó, quedó malherido y murió tras ser trasladado al hospital
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
19/10/2026 18:21
19/10/2026 18:21

MAZATLÁN._ Un hombre que fue atacado a balazos en el estacionamiento de una plaza comercial de la Marina Mazatlán, murió en la ambulancia cuando era trasladado al Hospital General.

El ataque fue reportado a las 16:20 horas, en una plaza de locales comerciales ubicada sobre la avenida Carlos Canseco casi esquina con la avenida Paseo del Atlántico.

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Según testigos, hombres armados dispararon contra su víctima cuando se disponía a abordar un automóvil, pero logró correr e intentó escapar hacia el nivel subterráneo del estacionamiento donde finalmente cayó malherido.

Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaban de urgencia al Hospital General pero dejó de existir a bordo de la ambulancia.

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#Ataque a balazos
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