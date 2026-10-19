$!Balean a un hombre en una plaza comercial de la Marina Mazatlán y muere camino al hospital

MAZATLÁN._ Un hombre que fue atacado a balazos en el estacionamiento de una plaza comercial de la Marina Mazatlán, murió en la ambulancia cuando era trasladado al Hospital General.

El ataque fue reportado a las 16:20 horas, en una plaza de locales comerciales ubicada sobre la avenida Carlos Canseco casi esquina con la avenida Paseo del Atlántico.