$!Balean a un hombre en una plaza comercial de la Marina Mazatlán y muere camino al hospital

MAZATLÁN._ Un hombre que fue atacado a balazos en el estacionamiento de una plaza comercial de la Marina Mazatlán, murió en la ambulancia cuando era trasladado al Hospital General.
El ataque fue reportado a las 16:20 horas, en una plaza de locales comerciales ubicada sobre la avenida Carlos Canseco casi esquina con la avenida Paseo del Atlántico.
Según testigos, hombres armados dispararon contra su víctima cuando se disponía a abordar un automóvil, pero logró correr e intentó escapar hacia el nivel subterráneo del estacionamiento donde finalmente cayó malherido.
Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaban de urgencia al Hospital General pero dejó de existir a bordo de la ambulancia.