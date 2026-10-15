$!Balean a un hombre en zona de descanso para traileros al sur de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre identificado como Juan Martín “N”, de 27 años, fue atacado a balazos cuando se encontraba en la zona de habitaciones de descanso para traileros de una gasolinera al sur de Mazatlán.
La agresión se reportó alrededor de las 13:30 horas en una estación de servicio ubicada sobre la carretera Internacional México 15, entre la comunidad de La Urraca y el entronque al Aeropuerto.
De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, una pareja llegó a bordo de una motocicleta y, apenas descendieron de la unidad, el conductor fue atacado con múltiples impactos de bala. La mujer que lo acompañaba resultó ilesa.
Paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir atención médica.