$!Balean a un hombre en zona de descanso para traileros al sur de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre identificado como Juan Martín “N”, de 27 años, fue atacado a balazos cuando se encontraba en la zona de habitaciones de descanso para traileros de una gasolinera al sur de Mazatlán.

La agresión se reportó alrededor de las 13:30 horas en una estación de servicio ubicada sobre la carretera Internacional México 15, entre la comunidad de La Urraca y el entronque al Aeropuerto.