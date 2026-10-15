Seguridad
|
Disparos en gasolinera

Balean a un hombre en zona de descanso para traileros al sur de Mazatlán

Juan Martín, de 27 años, fue atacado a balazos en una gasolinera ubicada sobre la carretera Internacional México 15, entre La Urraca y el entronque al Aeropuerto, al sur de Mazatlán; la mujer que lo acompañaba salió ilesa
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
15/10/2026 15:15
15/10/2026 15:15

MAZATLÁN. _ Un hombre identificado como Juan Martín “N”, de 27 años, fue atacado a balazos cuando se encontraba en la zona de habitaciones de descanso para traileros de una gasolinera al sur de Mazatlán.

La agresión se reportó alrededor de las 13:30 horas en una estación de servicio ubicada sobre la carretera Internacional México 15, entre la comunidad de La Urraca y el entronque al Aeropuerto.

$!Balean a un hombre en zona de descanso para traileros al sur de Mazatlán

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, una pareja llegó a bordo de una motocicleta y, apenas descendieron de la unidad, el conductor fue atacado con múltiples impactos de bala. La mujer que lo acompañaba resultó ilesa.

$!Balean a un hombre en zona de descanso para traileros al sur de Mazatlán

Paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

$!Balean a un hombre en zona de descanso para traileros al sur de Mazatlán
#Violencia
#Mazatlán
#Sinaloa
#Ataque Armado
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube