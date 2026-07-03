$!Balean a un hombre junto a campo de beisbol en El Palmito y muere al llegar a hospital en Culiacán

Ricardo, de 34 años de edad, murió en un hospital de Culiacán la noche de este viernes luego de ser víctima de un ataque a balazos en la colonia Industrial El Palmito.
Fue agredido junto a unos campos de beisbol sobre la calle Otomíes, entre Donato Bravo Izquierdo y Constituyente Francisco J. Mujica.
La víctima fue baleada aproximadamente a las 20:30 horas, y tras el ataque fue llevado por familiares hacia una clínica del Seguro Social.
Sin embargo, a su arribo al nosocomio se confirmó por parte de personal médico que ya no presentaba signos vitales.
Personal militar acordonó el lugar donde fue agredido Ricardo, ya que se encontraron indicios consistentes en los casquillos percutidos.
Momentos después, la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del levantamiento de evidencias, y la posterior llegada al hospital para dar fe del deceso.