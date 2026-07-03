$!Balean a un hombre junto a campo de beisbol en El Palmito y muere al llegar a hospital en Culiacán

Ricardo, de 34 años de edad, murió en un hospital de Culiacán la noche de este viernes luego de ser víctima de un ataque a balazos en la colonia Industrial El Palmito.

Fue agredido junto a unos campos de beisbol sobre la calle Otomíes, entre Donato Bravo Izquierdo y Constituyente Francisco J. Mujica.

La víctima fue baleada aproximadamente a las 20:30 horas, y tras el ataque fue llevado por familiares hacia una clínica del Seguro Social.