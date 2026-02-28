Balean a un joven de 19 años en la colonia 6 de Enero, al norte de Culiacán

Un joven de 19 años de edad resultó con heridas de bala, luego de una agresión en la colonia 6 de Enero, al norte de Culiacán

El lesionado fue identificado como José Reynaldo, a quien trasladaron de emergencias a un Centro de Salud, donde permanece internado.

El reporte del atentado fue cerca de las 12:00 horas de este sábado 28 de febrero.

Hasta el momento no se han precisado las calles o el modo en que fue atacado el joven, ya que paramédicos lo encontraron en el sector y lo llevaron rápidamente a un hospital.