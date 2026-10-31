$!Balean a un joven en la colonia Francisco Villa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven fue atacado a balazos la tarde de este sábado 31 de octubre en la colonia Francisco Villa.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Plan de Guadalupe y Batalla del Paredón, donde hombres armados llegaron y dispararon en al menos siete ocasiones contra la víctima, dejándola tendida sobre la banqueta.

Tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido.