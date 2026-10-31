$!Balean a un joven en la colonia Francisco Villa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven fue atacado a balazos la tarde de este sábado 31 de octubre en la colonia Francisco Villa.
Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Plan de Guadalupe y Batalla del Paredón, donde hombres armados llegaron y dispararon en al menos siete ocasiones contra la víctima, dejándola tendida sobre la banqueta.
Tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
Vecinos del sector reportaron las detonaciones al número de emergencias, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes atendieron al joven.
Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima, así como su identidad.
La zona fue acordonada por las autoridades preventivas en espera del personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarán las diligencias correspondientes de ley.