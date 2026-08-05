Balean a un joven en la Colonia San Rafael, en Culiacán

CULIACÁN._ Carlos Humberto “N”, de 28 años de edad, ingresó herido de bala a un hospital de Culiacán, tras ser atacado durante la noche de este miércoles en la Colonia San Rafael.

Los hechos se reportaron aproximadamente a las 19:40 horas de este 5 de agosto sobre la calle Diego Fernández de Proaño.

La víctima fue agredida cuando se encontraba en la vía pública y cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar para auxiliarla y llevarla hacia un nosocomio.

Hasta el momento no se han dado a conocer el estado de salud del hombre, ni características sobre los presuntos responsables.

Debido a este hecho, se registró movilización de corporaciones de seguridad en las inmediaciones de la colonia mencionada.