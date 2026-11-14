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Violencia

Balean a un médico en el sector Santa Fe, en Culiacán

Luis Enrique, de 29 años, fue trasladado a un hospital tras recibir atención médica en el lugar de la agresión
Noroeste/Redacción
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14/11/2026 22:53
14/11/2026 22:53

CULIACÁN._ Un médico general de 29 años resultó herido de bala durante una agresión registrada la noche del sábado en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

El lesionado fue identificado como Luis Enrique “N”, quien recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital.

El ataque se registró en la calle Villa Calomato, entre Jardines de Las Orquídeas y Villa Surutato, en el sector Colinas de la Ribera, perteneciente a la zona de Santa Fe.

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Tras el reporte de la agresión, elementos de distintas corporaciones de seguridad y personal de auxilio se movilizaron al sitio para atender la emergencia.

Hasta el momento no se han precisado las circunstancias en que ocurrió el ataque ni se ha informado sobre personas detenidas.

Las autoridades correspondientes realizarían las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes fueron los responsables.

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