$!Balean a un médico en el sector Santa Fe, en Culiacán

CULIACÁN._ Un médico general de 29 años resultó herido de bala durante una agresión registrada la noche del sábado en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

El lesionado fue identificado como Luis Enrique “N”, quien recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital.

El ataque se registró en la calle Villa Calomato, entre Jardines de Las Orquídeas y Villa Surutato, en el sector Colinas de la Ribera, perteneciente a la zona de Santa Fe.