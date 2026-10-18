$!Balean a un menor de 13 años en el Infonavit El Conchi, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un aaque a balazos en el Infonavit El Conchi dejó un menor herido de gravedad la mañana de este domingo.
El reporte de detonaciones se emitió a las 11:15 horas, indicando como ubicación el andador Zacate, casi esquina con la Calle El Zapote.
Como Alexis “N”, de 13 años, fue identificado el menor lesionado, quien apenas salió de su domicilio cuando fue agredido con disparos de arma de fuego y quedo tendido sobre la banqueta.
Elementos de Sanidad del Ejército brindaron los primeros auxilios a la víctima, a quien le colocaron una vía para aplicarle medicamentos y fue trasladado por paramédicos de Bomberos Veteranos a un hospital.