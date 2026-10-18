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Violencia

Balean a un menor de 13 años en el Infonavit El Conchi, en Mazatlán

Alexis resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos cuando salió de su domicilio; fue trasladado a un hospital
Noroeste/Redacción
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18/10/2026 12:53
18/10/2026 12:53

MAZATLÁN._ Un aaque a balazos en el Infonavit El Conchi dejó un menor herido de gravedad la mañana de este domingo.

El reporte de detonaciones se emitió a las 11:15 horas, indicando como ubicación el andador Zacate, casi esquina con la Calle El Zapote.

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Como Alexis “N”, de 13 años, fue identificado el menor lesionado, quien apenas salió de su domicilio cuando fue agredido con disparos de arma de fuego y quedo tendido sobre la banqueta.

Elementos de Sanidad del Ejército brindaron los primeros auxilios a la víctima, a quien le colocaron una vía para aplicarle medicamentos y fue trasladado por paramédicos de Bomberos Veteranos a un hospital.

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