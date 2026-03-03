$!Balean a un Policía Municipal de Culiacán a bordo de su vehículo por el bulevar Pedro Infante

Los reportes iniciales indican que el agente, identificado como Jonathan de aproximadamente 25 años, fue interceptado cuando circulaba en sentido sur a norte, por sujetos a bordo de un automóvil rojo, quienes dispararon contra el policía.

Un elemento de la Policía Municipal de Culiacán fue blanco de un ataque armado por el bulevar Pedro Infante, cerca de las instalaciones de la Unidad de Servicios Estatales (USE) en Culiacán.

Las balas ingresaron por la ventana del asiento del piloto, así como por el parabrisas, y se reportó que el agente recibió un impacto en el hombro.

La zona ha sido acordonada por elementos de la Policía Municipal que trabajan para asegurar el área, mientras que uno de los cuatro carriles del bulevar se encuentra cerrado en dirección sur a norte.

En el lugar también están presentes elementos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, quienes apoyan en las labores de seguridad y contención de la situación.