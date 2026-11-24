El trabajador de una frutería identificado como Felipe “N”, de 50 años de edad, resultó herido tras ser atacado a balazos durante la noche de este martes, al norte de Culiacán. Los hechos se registraron sobre la avenida Álvaro Obregón, casi esquina con la calle Agustina Ramírez, en la colonia Loma de Rodriguera.





Cerca de las 20:15 horas fueron reportados disparos de arma de fuego en el negocio, y elementos militares que atendieron confirmaron el hecho. El afectado fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo trasladaron grave hacia un hospital.



