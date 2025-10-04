$!Balean a una joven de 19 años en el fraccionamiento Villa Verde, en Culiacán

CULIACÁN._ Una joven mujer resultó herida tras ser atacada a balazos la tarde de este sábado 4 de octubre en el fraccionamiento Villa Verde, en el sector Barrancos de Culiacán. La víctima fue identificada como Xiomara Anahí, de 19 años y vecina del fraccionamiento en mención. El hecho se reportó alrededor de las 16:40 horas en la calle Belgrano, entre las avenidas Atenas y Brucelas. Según informes, Xiomara Anahí se encontraba en camino hacia una tienda de abarrotes cuando fue sorprendida por dos sujetos armados que circulaban en una motocicleta.

Los hombres le dispararon en al menos cinco ocasiones con un arma corta para dejarla herida en el lugar y rápidamente emprendieron la huida. Hasta el momento su paradero es desconocido. Una llamada anónima al número de emergencias 911 sobre una joven herida de bala provocó la movilización de elementos seguridad, siendo personal de la Secretaría de la Defensa Nacional el que arribó al punto para atender el reporte. También llegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva del Grupo Especializado en Violencia Familiar y de Género, para atender el caso en el que se reportaba que la víctima era una mujer.