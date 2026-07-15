Balean a una menor en Los Huertos y muere en un hospital, en Culiacán

Luna Dayana “N”, una joven de 17 años, perdió la vida tras ser atacada a balazos dentro de su domicilio en la Colonia Los Huertos, al norte de Culiacán.

La joven fue agredida aproximadamente a las 23:00 horas de este martes 14 de julio, sobre la Calle del Campesino, entre la Calle Camino y la Avenida del Labrador.

Según los datos obtenidos, el crimen ocurrió dentro de la casa donde residía la menor, luego de que los responsables irrumpieron en la vivienda.

Tras los hechos, fue llevada a un hospital de la ciudad, y tras un par de horas falleció en los primeros minutos de este miércoles 15.

De acuerdo con información preliminar, presentaba heridas en el cráneo, mismas que le provocaron la muerte por la gravedad de las mismas.