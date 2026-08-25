$!Balean a una mujer cerca de Mercadito Rafael Buelna, en el centro de Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer identificada como Lizbeth Nataly, de 27 años de edad, resultó herida tras ser atacada a balazos en las inmediaciones del Mercado Rafael Buena, también conocido como Mercadito, en el Primer Cuadro de Culiacán.

La víctima es trabajadora de un centro cambiario, ubicado por la calle Juan B. Sepúlveda, casi esquina con la calle Miguel Hidalgo, donde fue agredida.

De acuerdo con información de testigos, el ataque ocurrió con arma corta aproximadamente a las 14:20 horas de este 25 de agosto.

Tras escucharse los disparos, se confirmó que la mujer presentó heridas en la pantorrilla izquierda, por lo que fue trasladada hacia un hospital de la ciudad.