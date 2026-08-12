$!Balean a una mujer dentro de su departamento en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán

Una mujer identificada como Marta Elizabeth, de aproximadamente 50 años de edad, resultó herida tras ser atacada a balazos dentro de su departamento, ubicado en la colonia Tierra Blanca, al norte de Culiacán.

El hecho violento fue reportado a las autoridades de seguridad alrededor de las 21:15 horas de este miércoles 12 de agosto, en la segunda planta de un edificio localizado sobre la calle Arquitectos, entre Francisco Márquez y Eustaquio Buelna.