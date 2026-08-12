Seguridad
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Violencia

Balean a una mujer dentro de su departamento en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán

El hecho violento fue reportado en la segunda planta de un edificio localizado sobre la calle Arquitectos, entre Francisco Márquez y Eustaquio Buelna
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/08/2026 22:10
12/08/2026 22:10

Una mujer identificada como Marta Elizabeth, de aproximadamente 50 años de edad, resultó herida tras ser atacada a balazos dentro de su departamento, ubicado en la colonia Tierra Blanca, al norte de Culiacán.

El hecho violento fue reportado a las autoridades de seguridad alrededor de las 21:15 horas de este miércoles 12 de agosto, en la segunda planta de un edificio localizado sobre la calle Arquitectos, entre Francisco Márquez y Eustaquio Buelna.

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Hasta el momento no se ha especificado las circunstancias en que ocurrió la agresión, sin embargo, las autoridades confirmaron que la afectada fue trasladada por medios particulares hacia un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

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La puerta del apartamento quedó abierta una vez que llegaron las corporaciones de seguridad y policías de investigación, mismos que se encargaron del aseguramiento de la escena

Al lugar se trasladaron peritos de la Fiscalía General del Estado para ingresar a la residencia de Marta Elizabeth, a recoger evidencias que permitan esclarecer el origen y desarrollo de este atentado.

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