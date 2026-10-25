$!Balean a una mujer que viajaba en motocicleta frente a Los Olivos, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer que viajaba a bordo de una motocicleta resultó herida por proyectiles de arma de fuego frente a la zona comercial del Fraccionamiento Los Olivos.
El ataque se reportó a las autoridades a las 11:40 horas de este domingo sobre la Avenida de las Torres.
La víctima circulaba a bordo de una motocicleta de 250 CC sobre dicha vialidad cuando hombres armados a bordo de otra moto comenzaron a dispararle a corta distancia.
La mujer cayó malherida junto a su unidad y fue auxiliada en el lugar por personal de Sanidad del Ejército, que controló una hemorragia. Minutos después, paramédicos de Bomberos se encargaron de trasladarla a un hospital cercano.
La zona fue acordonada por los elementos castrenses hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.