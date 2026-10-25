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Violencia

Balean a una mujer que viajaba en motocicleta frente a Los Olivos, en Mazatlán

La víctima fue auxiliada por personal de Sanidad del Ejército tras resultar herida en un ataque armado sobre la Avenida de las Torres
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/10/2026 12:43
25/10/2026 12:43

MAZATLÁN._ Una mujer que viajaba a bordo de una motocicleta resultó herida por proyectiles de arma de fuego frente a la zona comercial del Fraccionamiento Los Olivos.

El ataque se reportó a las autoridades a las 11:40 horas de este domingo sobre la Avenida de las Torres.

La víctima circulaba a bordo de una motocicleta de 250 CC sobre dicha vialidad cuando hombres armados a bordo de otra moto comenzaron a dispararle a corta distancia.

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La mujer cayó malherida junto a su unidad y fue auxiliada en el lugar por personal de Sanidad del Ejército, que controló una hemorragia. Minutos después, paramédicos de Bomberos se encargaron de trasladarla a un hospital cercano.

La zona fue acordonada por los elementos castrenses hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

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