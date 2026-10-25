$!Balean a una mujer que viajaba en motocicleta frente a Los Olivos, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer que viajaba a bordo de una motocicleta resultó herida por proyectiles de arma de fuego frente a la zona comercial del Fraccionamiento Los Olivos.

El ataque se reportó a las autoridades a las 11:40 horas de este domingo sobre la Avenida de las Torres.

La víctima circulaba a bordo de una motocicleta de 250 CC sobre dicha vialidad cuando hombres armados a bordo de otra moto comenzaron a dispararle a corta distancia.