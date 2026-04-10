Balean a una persona en campo agrícola de Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN._ Una persona resultó herida de bala al interior de un campo agrícola la tarde de este viernes en Campo Batán, de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

Aproximadamente a las 17:30 horas de este 10 de abril, autoridades fueron alertadas sobre una persona que presentaba heridas por impacto de proyectil de arma de fuego.

No obstante, los reportes policiales no han establecido la manera en que la víctima resultó lesionada.

El hecho tuvo lugar en una agrícola localizada en el cruce del Canal 7 y Canal de Suez.

En la escena estuvieron presentes paramédicos del grupo Rescate Aguaruto Voluntario, quienes trasladaron a la persona afectada escoltados por una patrulla de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y Municipal de Culiacán.