Balean a una persona en estacionamiento de la colonia Centro, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque a tiros al interior de un estacionamiento en la colonia Centro, en Culiacán, dejó como saldo a una persona herida de bala la tarde de este viernes.

La agresión se cometió en un estacionamiento ubicado por la calle Mariano Escobedo, esquina con Donato Guerra, en el primer cuadro de la ciudad, alrededor de las 18:00 horas.

Hasta el momento se desconocen características generales respecto a la víctima, y únicamente se supo que fue trasladada a un centro de salud por cuerpos de emergencias.

Debido a la localización de evidencias en el sitio, autoridades de seguridad arribaron al estacionamiento y acordonaron el perímetro, para que agentes ministeriales lleven a cabo las diligencias correspondientes.