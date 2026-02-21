$!Balean a una persona en la colonia Domingo Rubí, al sur de Culiacán

La víctima fue estabilizada en el sitio por paramédicos de Cruz Roja, quienes la trasladaron hacia un centro de salud.

CULIACÁN._ Una persona resultó herida tras ser objeto de un atentado a balazos la tarde de este sábado en la colonia Domingo Rubí, en el sector sur cerca de Barrancos, en Culiacán.

El hallazgo de la persona herida se dio sobre la calle Luis G. Basurto, entre Pablo de Villavicencio y Artículo 27.

Vecinos del sector reportaron disparos alrededor de las 19:00 horas, y personal del Ejército Mexicano que se encontraba cerca acudió y confirmó el saldo de una persona herida.

Hasta el momento no se ha obtenido la identidad o características físicas de la persona, ni se ha revelado su parte médico.