Balean al encargado de un restaurante en Isla de la Piedra, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre identificado como Carlos Enrique “N”, de 50 años, fue atacado a balazos en un restaurante ubicado en la zona de playa de la Isla de la Piedra, en Mazatlán. Tras la agresión, sus compañeros lo trasladaron en lancha hasta el embarcadero de Playa Sur y posteriormente en un automóvil particular a una clínica privada.

La víctima tiene su domicilio en la colonia Vicente Guerrero, en el ejido Isla de la Piedra, y se desempeñaba como encargado del restaurante donde ocurrió el ataque.

El reporte de la agresión se recibió a las 10:15 horas. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, hombres armados ingresaron al establecimiento y, sin mediar palabra, dispararon en varias ocasiones contra el encargado.

Después del ataque, los agresores abordaron el vehículo en el que habían llegado y huyeron del sitio.

Por su parte, compañeros del lesionado lo auxiliaron y lo trasladaron en una lancha hasta el embarcadero de Playa Sur. Ahí lo subieron a un automóvil particular para llevarlo a una clínica privada, donde ingresó para recibir atención médica.

Como parte del protocolo, personal del centro médico notificó a las autoridades sobre el ingreso de un hombre con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano y policías municipales reforzaron la seguridad en las instalaciones médicas, donde permanece internado el hombre lesionado.