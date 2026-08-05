$!Balean automóvil tras allanar vivienda en Los Laureles, en Mazatlán

A las 20:30 horas se emitió un reporte de detonaciones de arma de fuego, indicando una vivienda sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa, entre las avenidas Ave Fénix y Mangos.

MAZATLÁN._ Un auto baleado y una vivienda allanada fueron encontrados por las autoridades la noche de este miércoles en el Fraccionamiento Los Laureles.

Hombres armados ingresaron por la fuerza al domicilio con letrero de “Se vende” presuntamente en busca de los habitantes, pero al no localizarlos dispararon ráfagas de fusiles contra un automóvil Nissan March estacionado frente al lugar.

Policías municipales acudieron a la zona y encontraron la puerta abierta y el vehículo con multiples impactos de bala en los cristales y la carrocería.

La zona fue acordonada y resguardada por los municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado que se encargó de las diligencias correspondientes.