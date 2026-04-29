$!Balean cámaras de videovigilancia del C4 en Lomas del Sol, en Culiacán

CULIACÁN._ Un grupo armado disparó contra cámaras del sistema de videovigilancia del Estado este miércoles en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán.

El atentado se confirmó luego de denuncias por parte de vecinos, sobre una serie de ráfagas de disparos de arma de fuego en la zona aproximadamente a las 16:30 horas.