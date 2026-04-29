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Balean cámaras de videovigilancia del C4 en Lomas del Sol, en Culiacán

Los disparos contra equipo del sistema estatal se registraron cerca de donde había un dispositivo de seguridad este miércoles, debido a que la Fiscalía estatal hacía diligencias por un homicidio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/04/2026 18:42
29/04/2026 18:42

CULIACÁN._ Un grupo armado disparó contra cámaras del sistema de videovigilancia del Estado este miércoles en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán.

El atentado se confirmó luego de denuncias por parte de vecinos, sobre una serie de ráfagas de disparos de arma de fuego en la zona aproximadamente a las 16:30 horas.

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Los disparos se efectuaron muy cerca de donde autoridades mantenían un dispositivo de seguridad, debido a que la Fiscalía General del Estado hacía las diligencias de un asesinato en la colonia Jesús Valdez.

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Efectivos del Ejército Mexicano que brindaban seguridad en el perímetro del crimen anterior, se movilizaron tras escuchar los disparos y encontraron las cámaras dañadas en un poste ubicado en el cruce de la calle Cobalto con 6 de septiembre, en la colonia mencionada.

En el lugar fue confirmado que las instalaciones dañadas están ligadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4i), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

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