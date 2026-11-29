MAZATLÁN._ Una camioneta recibió cuatro impactos de bala tras un presunto intento de despojo entre las avenidas Óscar Pérez Escobosa y Real del Pacífico, mientras sus ocupantes resultaron ilesos.
El ataque se registró a las 00:05 horas de este domingo 29 de noviembre en el mencionado cruce de vialidades regulado con semáforos.
De acuerdo a lo relatado por la propietaria de la camioneta, circulaba sobre la Óscar Pérez Escobosa cuando otro vehículo le dio alcance y desde el interior comenzaron a disparale.
La conductora señaló que el miedo le hizo acelerar la unidad y logró ingresar al coto privado donde vive para ponerse a salvo.
Elementos del Ejército escucharon la declaración de la propietaria al tiempo que exigía seguridad por parte de las fuerzas federales.
Luego de la denuncia, elementos federales implementaron un operativo de búsqueda para localizar a los agresores.