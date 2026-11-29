MAZATLÁN._ Una camioneta recibió cuatro impactos de bala tras un presunto intento de despojo entre las avenidas Óscar Pérez Escobosa y Real del Pacífico, mientras sus ocupantes resultaron ilesos.

El ataque se registró a las 00:05 horas de este domingo 29 de noviembre en el mencionado cruce de vialidades regulado con semáforos.

De acuerdo a lo relatado por la propietaria de la camioneta, circulaba sobre la Óscar Pérez Escobosa cuando otro vehículo le dio alcance y desde el interior comenzaron a disparale.