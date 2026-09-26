$!Balean casa con al menos 30 disparos en la López Mateos, en Culiacán

Una vivienda de la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán, fue baleada durante la mañana de este sábado.
La fachada de la casa habría recibido al menos 30 impactos de bala, que dejó daños materiales y sin personas lesionadas reportadas.
La agresión fue registrada alrededor de las 6:20 horas sobre la calle Pablo Macías Valenzuela, entre Pastor Roaix y Luis M. Rojas.
Los proyectiles alcanzaron un portón metálico, el medidor de agua de Japac y un cilindro de gas que se encontraba en el domicilio.
Por el riesgo que representaba el cilindro, elementos de Bomberos Culiacán acudieron al sitio para revisarlo y descartar alguna situación de peligro.
En los alrededores de la vivienda quedaron casquillos de grueso calibre, mientras que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional mantuvieron acordonada y bajo resguardo la zona.
Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por este delito.
Personal investigador y peritos de la Fiscalía General del Estado fueron requeridos para realizar el procesamiento del lugar y comenzar con las investigaciones.