$!Balean casa con al menos 30 disparos en la López Mateos, en Culiacán

Una vivienda de la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán, fue baleada durante la mañana de este sábado.

La fachada de la casa habría recibido al menos 30 impactos de bala, que dejó daños materiales y sin personas lesionadas reportadas.

La agresión fue registrada alrededor de las 6:20 horas sobre la calle Pablo Macías Valenzuela, entre Pastor Roaix y Luis M. Rojas.