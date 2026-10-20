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Delincuencia

Balean casa de policía municipal activo en Valle del Ejido, en Mazatlán; no reportan lesionados

La fachada de la vivienda y una camioneta estacionada en la cochera presentaron daños por los proyectiles
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/10/2026 19:20
20/10/2026 19:20

MAZATLÁN._ Con ráfagas de arma larga fue baleada la casa de un agente activo de la Policía Municipal de este puerto; no se reportan personas lesionadas.

La agresión se reportó a las 18:40 horas, en la calle 23 de Marzo entre la avenida Francisco González Bocanegra y la calle Guiritupa, en Valle del Ejido.

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La fachada de la vivienda y una camioneta estacionada en la cochera presentaron daños por los proyectiles de armas largas que dispararon hombres armados a bordo de un automóvil de color gris.

Según informes en el lugar, los presuntos agresores fueron detenidos por elementos del Ejército que se encontraban a unas calles del ataque armado.

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