$!Balean casa de policía municipal activo en Valle del Ejido, en Mazatlán; no reportan lesionados

MAZATLÁN._ Con ráfagas de arma larga fue baleada la casa de un agente activo de la Policía Municipal de este puerto; no se reportan personas lesionadas.
La agresión se reportó a las 18:40 horas, en la calle 23 de Marzo entre la avenida Francisco González Bocanegra y la calle Guiritupa, en Valle del Ejido.
La fachada de la vivienda y una camioneta estacionada en la cochera presentaron daños por los proyectiles de armas largas que dispararon hombres armados a bordo de un automóvil de color gris.
Según informes en el lugar, los presuntos agresores fueron detenidos por elementos del Ejército que se encontraban a unas calles del ataque armado.