Balean casa en fraccionamiento Los Naranjos de Los Mochis; no se reportan lesionados

LOS MOCHIS._ La madrugada de este lunes una persona disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego contra una vivienda en la ciudad de Los Mochis, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del fraccionamiento Los Naranjos, entre las calles Mariano Escobedo y Naranjo, alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Un hombre desconocido arribó al lugar y comenzó a disparar en repetidas ocasiones en contra de la fachada de la vivienda.

Tras ser alertados, elementos de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como personal de la Fiscalía General del Estado, llegaron al sector y localizaron al menos 19 casquillos percutidos de arma corta tirados sobre la vía pública.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas, solo daños significativos a la fachada de la vivienda.

El área fue acordonada mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes, para recabar evidencias y determinar el tipo de armas utilizadas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas y las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer los hechos.