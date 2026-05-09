$!Balean casa propiedad de Rubén Rocha Moya en Las Quintas, en Culiacán

Una casa propiedad del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue atacada a balazos la mañana de este sábado 9 de mayo en la colonia Las Quintas, en Culiacán.
De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 11:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Lago de Cuitzeo.
El inmueble se encontraba deshabitado al momento del ataque, por lo que no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales en la fachada.
El atentado se da ocho días después de que Rocha Moya solicitara licencia temporal al cargo de gobernador ante el Congreso del Estado, el pasado 1 de mayo, tras los señalamientos realizados el pasado 29 de abril por el gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La propiedad fue adquirida por Rocha Moya en 1984, según consta en los registros del Registro Público de la Propiedad.
Se trata de una vivienda de 85 metros cuadrados de terreno y 140 metros cuadrados de construcción, ubicada en una de las zonas tradicionales de la capital sinaloense.
Esta casa cobró notoriedad durante la campaña de 2021, luego de que una investigación periodística de Noroeste revelara que el inmueble no aparecía en las declaraciones patrimoniales difundidas por el entonces candidato de Morena.
Dicha vivienda fue el hogar familiar de Rocha Moya durante buena parte de su estancia en Culiacán.