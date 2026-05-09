$!Balean casa propiedad de Rubén Rocha Moya en Las Quintas, en Culiacán

Una casa propiedad del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue atacada a balazos la mañana de este sábado 9 de mayo en la colonia Las Quintas, en Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 11:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Lago de Cuitzeo.

El inmueble se encontraba deshabitado al momento del ataque, por lo que no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales en la fachada.