$!Balean casa y queman camioneta en Palmilla Residencial, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una casa con impactos de bala y una camioneta incendiada fueron localizados este jueves en un coto de Palmilla Residencial, fraccionamiento privado ubicado en la zona de Cerritos, al norte de Mazatlán.
En la zona se reportaron detonaciones y explosiones durante la noche de este 30 de julio, además de un presunto movimiento de personas armadas, lo que generó movilización de corporaciones de seguridad.
De acuerdo con los primeros reportes, tras el llamado de emergencia autoridades acudieron al lugar, donde encontraron daños en una residencia y una unidad vehicular afectada por el fuego, presuntamente intencional.
Hasta el momento no se han dado a conocer personas lesionadas ni detenidas relacionadas con estos hechos. Elementos de seguridad permanecieron en la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.