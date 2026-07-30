$!Balean casa y queman camioneta en Palmilla Residencial, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una casa con impactos de bala y una camioneta incendiada fueron localizados este jueves en un coto de Palmilla Residencial, fraccionamiento privado ubicado en la zona de Cerritos, al norte de Mazatlán.

En la zona se reportaron detonaciones y explosiones durante la noche de este 30 de julio, además de un presunto movimiento de personas armadas, lo que generó movilización de corporaciones de seguridad.