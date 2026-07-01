$!Balean casa y un carro dentro de residencial en Country Álamos, en Culiacán

Una agresión a balazos dentro de una residencial del sector Country Álamos, dejó como saldo daños en un vehículo y una casa, durante este miércoles 1 de julio, en Culiacán.

Tras reportes sobre disparos aproximadamente a las 16:30 horas, Policía Estatal se trasladó hacia el complejo y localizaron un Volkswagen Golf color rojo con daños por impacto de bala en el parabrisas, y metros más adelante una casa también con daños por balazos.

Sin embargo, se reportó que los ocupantes del vehículo salieron ilesos del ataque, el cual aparentemente ocurrió en el interior del complejo.