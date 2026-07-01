$!Balean casa y un carro dentro de residencial en Country Álamos, en Culiacán

Una agresión a balazos dentro de una residencial del sector Country Álamos, dejó como saldo daños en un vehículo y una casa, durante este miércoles 1 de julio, en Culiacán.
Tras reportes sobre disparos aproximadamente a las 16:30 horas, Policía Estatal se trasladó hacia el complejo y localizaron un Volkswagen Golf color rojo con daños por impacto de bala en el parabrisas, y metros más adelante una casa también con daños por balazos.
Sin embargo, se reportó que los ocupantes del vehículo salieron ilesos del ataque, el cual aparentemente ocurrió en el interior del complejo.
Además de los daños en el automóvil y el domicilio, justo en el cerco perimetral de la privada se hallaron un par de casquillos percutidos de arma larga como evidencia del crimen.
Ante tal hallazgo, los uniformados restringieron el acceso vehicular al residencial y acordonaron la calle cerrada Paola y cerrada Angélica, donde quedó el carro y en la que se encuentra la casa dañada.
Posteriormente, se solicitó apoyo de la Fiscalía General del Estado, que a través de la Policía de Investigación y la Dirección de Investigación Pericial recabó las evidencias para iniciar la investigación del caso.