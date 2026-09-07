$!Balean casas en los fraccionamientos Prado Bonito y Santa Fe de Mazatlán

MAZATLÁN _ Dos casas fueron baleadas en diferentes hechos registrados este lunes en los fraccionamientos Prado Bonito y Santa Fe.

El primer ataque contra una vivienda se registró a las 14:30 horas, en la calle prolongación Lázaro Cárdenas del fraccionamiento Prado Bonito, mientras que el segundo fue reportado a las 20:00 horas indicando la avenida Santa Mónica del fraccionamiento Santa Fe.