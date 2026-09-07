Seguridad
|
Delincuencia

Balean casas en los fraccionamientos Prado Bonito y Santa Fe de Mazatlán

Los ataques fueron perpetrados por hombres armados que se trasladaban en motocicleta
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/09/2026 21:58
07/09/2026 21:58

MAZATLÁN _ Dos casas fueron baleadas en diferentes hechos registrados este lunes en los fraccionamientos Prado Bonito y Santa Fe.

El primer ataque contra una vivienda se registró a las 14:30 horas, en la calle prolongación Lázaro Cárdenas del fraccionamiento Prado Bonito, mientras que el segundo fue reportado a las 20:00 horas indicando la avenida Santa Mónica del fraccionamiento Santa Fe.

$!Balean casas en los fraccionamientos Prado Bonito y Santa Fe de Mazatlán

Versiones de testigos, en ambos hechos, los ataques fueron perpetrados por hombres armados que se trasladaban en motocicleta y según relatan, los motociclistas se estacionaron frente a las viviendas y realizaron disparos contra las fachadas de dichas casas.

Tras estos ataques, no se reportaron personas lesionadas.

#Violencia
#Ataque a balazos
#Delincuencia
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube