$!Balean casas en los fraccionamientos Prado Bonito y Santa Fe de Mazatlán

MAZATLÁN _ Dos casas fueron baleadas en diferentes hechos registrados este lunes en los fraccionamientos Prado Bonito y Santa Fe.
El primer ataque contra una vivienda se registró a las 14:30 horas, en la calle prolongación Lázaro Cárdenas del fraccionamiento Prado Bonito, mientras que el segundo fue reportado a las 20:00 horas indicando la avenida Santa Mónica del fraccionamiento Santa Fe.
Versiones de testigos, en ambos hechos, los ataques fueron perpetrados por hombres armados que se trasladaban en motocicleta y según relatan, los motociclistas se estacionaron frente a las viviendas y realizaron disparos contra las fachadas de dichas casas.
Tras estos ataques, no se reportaron personas lesionadas.