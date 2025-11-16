$!Balean con armas de alto calibre vivienda de Espacios Barcelona, en Culiacán

CULIACÁN._ Una residencia ubicada en el fraccionamiento Espacios Barcelona, al norte de Culiacán, fue atacada por civiles con armas de grueso calibre este domingo 16 de noviembre, dejando daños materiales en el inmueble y decenas de casquillos percutidos asegurados.
El ataque ocurrió alrededor de las 13:30 horas, tras el cual vecinos del sector, que escucharon múltiples detonaciones, alertaron de inmediato a las autoridades.
La vivienda afectada se ubica por la avenida Barcelona, a pocos metros del bulevar Elbert y de la calle Putxet. Elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al lugar, donde confirmaron que no hubo personas lesionadas.
Los disparos impactaron la fachada, en los costados del inmueble y ventanas. En la avenida de enfrente se localizaron decenas de casquillos percutidos, varios de ellos presuntamente usados en una ametralladora.
La zona fue asegurada mientras se aguardaba el arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes llevarían a cabo el levantamiento de indicios balísticos y otros elementos que ayuden a esclarecer el hecho. Policías investigadores también iniciaron las indagatorias correspondientes.
Hasta el momento no se han reportado personas detenidas relacionadas con el caso.
El pasado 6 de noviembre, en este mismo sector, se registró un enfrentamiento que dejó un abatido, cinco detenidos y el aseguramiento de un arsenal de armas y municiones.