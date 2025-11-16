$!Balean con armas de alto calibre vivienda de Espacios Barcelona, en Culiacán

CULIACÁN._ Una residencia ubicada en el fraccionamiento Espacios Barcelona, al norte de Culiacán, fue atacada por civiles con armas de grueso calibre este domingo 16 de noviembre, dejando daños materiales en el inmueble y decenas de casquillos percutidos asegurados.

El ataque ocurrió alrededor de las 13:30 horas, tras el cual vecinos del sector, que escucharon múltiples detonaciones, alertaron de inmediato a las autoridades.

La vivienda afectada se ubica por la avenida Barcelona, a pocos metros del bulevar Elbert y de la calle Putxet. Elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al lugar, donde confirmaron que no hubo personas lesionadas.