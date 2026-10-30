$!Balean departamento en Real del Valle, Mazatlán; agresores arrojan un arma y escapan

MAZATLÁN. _ La fachada de un departamento ubicado en el fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán, fue atacada a balazos por hombres armados que posteriormente se dieron a la fuga. Durante su huida, los presuntos responsables arrojaron un arma de fuego en un establecimiento de comida cercano. El ataque armado se registró alrededor de las 13:45 horas sobre la avenida Santa Fe, casi en su cruce con la avenida Real del Valle.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, varios hombres armados descendieron de un vehículo y dispararon en repetidas ocasiones con un arma corta contra la fachada del departamento. Posteriormente, abordaron nuevamente la unidad y escaparon antes de que pudieran ser detenidos por las autoridades.

Durante la huida, los presuntos agresores arrojaron un arma de fuego al interior de una cocina económica ubicada aproximadamente a 100 metros del inmueble atacado, sobre la avenida Real del Valle. Tras el reporte de detonaciones, elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Municipal desplegaron un operativo en la zona. Tanto el departamento baleado como el establecimiento de comida fueron acordonados por las corporaciones de seguridad, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.