$!Balean domicilio deshabitado en Santa Fe Premium; es el tercer ataque en tres días en Culiacán

Un domicilio fue baleado por civiles armados la madrugada de este martes 2 de diciembre en el fraccionamiento Santa Fe Premium, al norte de Culiacán.
Alrededor de las 04:30 horas, las líneas de emergencias del 911 recibieron reportes sobre detonaciones de armas de grueso calibre en la zona. El inmueble, ubicado sobre la calle Bosquecino, entre Bosque de Eucalipto y bulevar Santa Fe, presentó múltiples impactos de bala en la fachada, quedando solo daños materiales.
De acuerdo con testigos, esta es la segunda ocasión en que la vivienda es atacada de manera similar. Señalaron a Noroeste que la casa permanece deshabitada desde hace más de seis meses.
Este hecho se suma a otros dos ataques registrados el domingo y lunes en el sector Cedros, donde viviendas ubicadas a solo dos cuadras de distancia también fueron baleadas, convirtiéndose en el tercer ataque consecutivo en el norte de la ciudad.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron la zona, mientras peritos de la Dirección General de Investigación Pericial realizaron los trabajos de campo y agentes investigadores iniciaron las indagatorias correspondientes.