$!Balean domicilio deshabitado en Santa Fe Premium; es el tercer ataque en tres días en Culiacán

Alrededor de las 04:30 horas, las líneas de emergencias del 911 recibieron reportes sobre detonaciones de armas de grueso calibre en la zona. El inmueble, ubicado sobre la calle Bosquecino, entre Bosque de Eucalipto y bulevar Santa Fe, presentó múltiples impactos de bala en la fachada, quedando solo daños materiales.

Un domicilio fue baleado por civiles armados la madrugada de este martes 2 de diciembre en el fraccionamiento Santa Fe Premium, al norte de Culiacán.

De acuerdo con testigos, esta es la segunda ocasión en que la vivienda es atacada de manera similar. Señalaron a Noroeste que la casa permanece deshabitada desde hace más de seis meses.

Este hecho se suma a otros dos ataques registrados el domingo y lunes en el sector Cedros, donde viviendas ubicadas a solo dos cuadras de distancia también fueron baleadas, convirtiéndose en el tercer ataque consecutivo en el norte de la ciudad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron la zona, mientras peritos de la Dirección General de Investigación Pericial realizaron los trabajos de campo y agentes investigadores iniciaron las indagatorias correspondientes.