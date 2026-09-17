$!Balean e incendian gimnasio en el Fovissste Humaya, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ Hombres armados balearon e incendiaron un inmueble que funcionaba como gimnasio en la colonia Fovissste Humaya, al norte de Culiacán.
El reporte se recibió alrededor de las 12:15 horas de este miércoles, lo que generó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia hacia el lugar, ubicado sobre el bulevar Enrique Cabrera, entre el bulevar Diamante y la calle República de Honduras.
De acuerdo con testigos, sujetos armados arribaron al inmueble y abrieron fuego contra el establecimiento, que al momento del ataque se encontraba abandonado. Posteriormente, los agresores habrían provocado el incendio y se retiraron del sitio.
Sobre la cinta asfáltica quedaron esparcidos varios casquillos percutidos de arma de fuego, por lo que elementos de seguridad acordonaron el área para preservar posibles evidencias.
El inmueble se encuentra entre dos establecimientos de laboratorios clínicos, en una zona donde convergen diversos comercios. Ante lo ocurrido, algunos comerciantes optaron por cerrar sus establecimientos debido al temor generado por el ataque.
Elementos de Bomberos Culiacán realizaron las maniobras correspondientes para controlar el incendio y rápidamente lograron sofocar las llamas al interior del inmueble.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Algunos vecinos presentaron crisis nerviosa debido a lo ocurrido y fueron atendidos en el lugar.
Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales arribaron para realizar las diligencias correspondientes, levantar evidencias y recabar información que permita esclarecer el ataque.