$!Balean e incendian gimnasio en el Fovissste Humaya, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ Hombres armados balearon e incendiaron un inmueble que funcionaba como gimnasio en la colonia Fovissste Humaya, al norte de Culiacán.

El reporte se recibió alrededor de las 12:15 horas de este miércoles, lo que generó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia hacia el lugar, ubicado sobre el bulevar Enrique Cabrera, entre el bulevar Diamante y la calle República de Honduras.

De acuerdo con testigos, sujetos armados arribaron al inmueble y abrieron fuego contra el establecimiento, que al momento del ataque se encontraba abandonado. Posteriormente, los agresores habrían provocado el incendio y se retiraron del sitio.