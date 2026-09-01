$!Balean e incendian negocio de venta de sushi en la Lázaro Cárdenas, en Culiacán

Un restaurante de sushi fue atacado a balazos e incendiado por un grupo armado, durante la tarde de este martes en la Colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán. En el interior se encontraban empleados, quienes fueron evacuados y auxiliados por corporaciones de seguridad y socorristas, sin registrarse lesionados.





El atentado ocurrió en la esquina de las calles Gardenia y 15 de Septiembre, alrededor de las 15:30 horas de este 1 de septiembre. De manera preliminar se informó que los responsables llegaron a de la fachada del local.



