$!Balean e incendian residencia en Los Almendros, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Una vivienda de tres niveles fue atacada a balazos e incendiada durante la madrugada de este martes 28 de abril en la colonia Los Almendros, al norte de la ciudad.

El hecho fue reportado en un domicilio ubicado entre la Privada Los Almendros y la Avenida 2, donde vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y posteriormente un incendio.

De acuerdo con los primeros informes, al sitio arribó un grupo de civiles armados que abrió fuego en repetidas ocasiones contra la propiedad.