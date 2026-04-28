$!Balean e incendian residencia en Los Almendros, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Una vivienda de tres niveles fue atacada a balazos e incendiada durante la madrugada de este martes 28 de abril en la colonia Los Almendros, al norte de la ciudad.
El hecho fue reportado en un domicilio ubicado entre la Privada Los Almendros y la Avenida 2, donde vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y posteriormente un incendio.
De acuerdo con los primeros informes, al sitio arribó un grupo de civiles armados que abrió fuego en repetidas ocasiones contra la propiedad.
Durante la agresión también fue incendiada una unidad de carga con redilas, color rojo, que se encontraba estacionada dentro de la cochera.
Las llamas se propagaron y ocasionaron diversas afectaciones en el área frontal del inmueble.
En la fachada principal, muros y parte del techo quedaron visibles múltiples impactos de bala, presuntamente ocasionados por armas de grueso calibre.
Versiones preliminares indican que la residencia se encontraba deshabitada al momento del atentado, por lo que no hubo personas lesionadas.
Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar antes de la llegada de las autoridades.
Elementos de seguridad, principalmente personal militar, acudieron al sitio y localizaron únicamente la vivienda dañada.
Posteriormente arribó el Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos realizaron maniobras para sofocar el incendio y evitar mayores daños estructurales.
La zona permaneció resguardada por varias horas mientras se realizaban inspecciones, aunque más tarde las autoridades se retiraron del lugar.